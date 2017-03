Bregenz: Lützelberger wird neuer Handballtrainer

Der bisherige Nachwuchsleiter Jörg Lützelberger übernimmt im kommenden Sommer das Traineramt bei Bregenz Handball. Das gab der Club aus der Handball Liga Austria (HLA) am Montag bekannt.

Der 31-Jährige Deutsche erhielt einen Vertrag über zwei Jahre. Wie bereits Anfang Februar kommuniziert worden war, wird der Schwede Robert Hedin die Vorarlberger nach zweijähriger Tätigkeit verlassen.

„Ehre und Verpflichtung gleichermaßen“

„Den Verein und seine Entwicklung als Cheftrainer weiter voran zu treiben, empfinde ich als Ehre und Verpflichtung gleichermaßen“, sagte Lützelberger, der in seiner aktiven Karriere für Gummersbach, Lemgo und Essen 400 Spiele in der deutschen Bundesliga bestritt. „Jörg hat als Nachwuchskoordinator schon in kurzer Zeit entscheidende neue Impulse im Verein gesetzt. Das möchten wir jetzt auf die erste Mannschaft übertragen“, lobte Bregenz-Geschäftsführer Christoph Makovec den diplomierten Sportwissenschaftler.

„Bregenzer Weg aufbauen“

„Dass wir uns unter mehreren hervorragenden Kandidaten einstimmig für ihn entschieden haben, ist auch ein deutliches Signal des Vorstands, dass wir in Zukunft noch mehr auf junge Spieler setzen“, sagte Präsident Roland Frühstück laut Aussendung. Der neue Cheftrainer soll „einen Bregenzer Weg aufbauen, bei dem quer durch alle Mannschaften im Verein eine einheitliche Linie erkennbar ist“.