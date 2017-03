Mädchen bringt Frau an Skilift zu Sturz

Ein unbekanntes junges Mädchen hat am Montag kurz vor Mittag in Lech am Skilift eine 52-jährige Frau zu Sturz gebracht. Die Frau verletzte sich schwer am Knie, das Mädchen fuhr einfach weiter.

Die 52-Jährige fuhr am 06.03.2017 um 11.50 Uhr mit dem Steinmähder-Sessellift zur Bergstation. Unmittelbar nach ihr stiegen laut Polizei drei junge Mädchen vom Lift aus. Eines der Mädchen fuhr der 52-Jährigen über den hinteren Teil der Ski, diese stürzte und erlitt eine schwere Knieverletzung.

Das Mädchen fuhr weiter. Es wird ersucht, sich mit der Polizei Lech unter Tel. 0 59 133 8105 in Verbindung zu setzen. Auch Zeugen werden gesucht. Das Mädchen ist nach Angaben der Polizei Deutsche und trug eine schwarze Skihose und -jacke sowie einem Helm.