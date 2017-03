Funken in Dornbirn sorgte für Feuerwehreinsatz

Der Funken in Dornbirn Bachmähdle sorgte am Sonntagabend für einen Feuerwehreinsatz. Die Überreste des Funkens setzten einen Holzstapel in der Nähe in Brand - ein Feuerwächter reagierte schnell.

Die Veranstaltung war bereits beendet, als gegen 0.35 Uhr Glutreste einen Holzstapel in der Nähe des Funkens in Brand setzten. Durch die schnelle Reaktion des Wächters, der das Feuer bewachte, konnte ein Übergreifen des Feuers auf Bäume verhindert werden. Der Brand wurde schlussendlich von der Feuerwehr Dornbirn mit zwölf Mann gelöscht.

Der verbrannte Holzstapel befand sich im Besitz der Funkenzunft und hätte für die nächsten Funkenveranstaltungen verwendet werden sollen.