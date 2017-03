Oberstdorf bekommt neue Therme

Im deutschen Oberstdorf - ca. 50 km von Vorarlberg entfernt - soll eine neue Therme gebaut werden. Das hat der Oberstdorfer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Im kommenden Jahr soll in Oberstdorf mit den Abriss-Arbeiten begonnen werden. Die Kosten für den Neubau werden auf 30 Millionen Euro geschätzt. Künftig soll die Therme vier Stockwerke umfassen - mit Schwimmbecken im Erdgeschoß sowie Umkleide-, Therapie- und Wellness-Bereichen in den darüber liegenden Stockwerken. Ebenfalls geplant ist eine Sauna-Landschaft mit Dach-Terrasse und ein Schwimm-Becken mit Blick auf die umliegenden Berge. Auf zwei Stockwerken soll zudem ein gastronomisches Angebot entstehen.

Therme um 25 Millionen in Lindau

Nicht nur in Oberstdorf laufen derzeit Vorbereitungen für den Bau einer neuen Therme. Auch in Lindau gibt es konkrete Pläne in diese Richtung - mehr dazu in Lindau baut Therme um 25 Millionen.