Jedes dritte Kind in Vorarlberg hat Karies

In Sachen Zahnhygiene gibt es scheinbar Lücken und Löcher. Rund 25.000 Kinder werden pro Schuljahr im Rahmen der Zahnprophylaxe untersucht. Das Ergebnis: Jedes dritte Kind in Vorarlberg hat Karies.

Bei rund 7.000 untersuchten Kindern wurde Karies an den Milchzähnen beziehungsweise an den bleibenden Zähnen festgestellt. Jedes Jahr werden rund 25.000 Kinder in den Zahnambulatorien der Vorarlberger Gebietskrankenkasse, durch Zahnärzte sowie durch den Einsatz von zwei mobilen Teams untersucht. Die Zähne der Kinder werden dabei auf Karies, Fehlstellungen und Pflegemängel untersucht.

Die Kosten für die Untersuchungen belaufen sich auf 320.000 Euro und werden von den Krankenversicherungen übernommen. Für GKK-Obmann Manfred Brunner ist die Zahnprophylaxe eine wichtige Vorsorge-Maßnahme, um mögliche, teure Folge-Schäden zu vermeiden.

