Einige Zwischenfälle in der Funken-Nacht

Das Funken-Wochenende hat am Samstag mit einigen Zwischenfällen begonnen. Schwer verletzt wurde ein Mann im Silbertal. Aber auch das Anzünden am Abend war aufgrund des Föhnsturmes schwierig - die Feuerwehr musste in einigen Gemeinden eingreifen.

In der Nacht musste die Feuerwehr bei vier Funken in Vorarlberg eingreifen, weil die Flammen drohten sich auszubreiten. Aufgrund des Föhnsturms hatten bereits einige Funkenzünfte das Funkenabbrennen abgesagt oder auf Sonntag verschoben - mehr dazu in Sturmwarnung lässt Funkenzünfte zittern(vorarlberg.ORF.at; 4.3.2016).

In einigen Gemeinden wurde der traditionelle Brauch aber trotz der widrigen Wetterverhältnisse durchgeführt. Zum Beispiel in Bartholomäberg an der „Platta“ oder auch in Schnepfau im Bregenzerwald.

Funken mit Brandbeschleuniger zerstört

In Frastanz haben unbekannte Täter den aufgebauten Funken mittels Brandbeschleuniger und Feuerwerksartikeln in Brand gesetzt. Der Funken wurde total zerstört. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei Frastanz ermittelt in alle Richtungen und bittet um Hinweise.

Zwei Verletzte beim Funken-Aufstellen in Silbertal

Zwei Männer sind beim Funkenaufbau in der Gemeinde Silbertal am Samstag verletzt worden, einer davon schwer. Der Funken wurde von einer Windböe getroffen, als die beiden Männer die Funkenhexe anbringen wollten - mehr dazu in Funken in Silbertal umgefallen - zwei Verletzte (vorarlberg.ORF.at; 4.3.2017).

Alter Brauch in Vorarlberg

Das Funkenfeuer ist ein alter Feuerbrauch, der in Vorarlberg noch fest verankert ist. Jedes Jahr am Funkensonntag (heute teilweise auch am Samstag davor) werden die sogenannten Funken abgebrannt. Mit Funkensonntag bezeichnet man den ersten Sonntag nach Aschermittwoch, also den ersten Fastensonntag.

Der Funken ist meist ein aufgeschichteter Holzturm, der nach Einbruch der Abenddämmerung unter den Augen der Dorfbevölkerung angezündet wird. Die größten Funken können eine Höhe von bis zu 30 Metern erreichen. Im Jahr 2010 wurde der Funkenbrauch im österreichischen Bundesland Vorarlberg in die UNESCO-Liste des Immateriellen Kulturerbes in Österreich aufgenommen.

