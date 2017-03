Funken in Silbertal umgefallen - zwei Verletzte

Zwei Männer sind beim Funkenaufbau in der Gemeinde Silbertal am Samstag verletzt worden, einer davon schwer. Der Funken wurde von einer Windböe getroffen, als die beiden Männer die Funkenhexe anbringen wollten.

Mehrere junge Männer errichteten laut Polizei am Samstag in der Gemeinde Silbertal einen etwa 13 Meter hohen achteckigen Funken aus Holzscheitern, der mit vier Stahlseilen abgesichert wurde.

Schuh der Hexe fiel in den Funken

Gegen 13.45 Uhr wollten zwei Männer (17 und 30 Jahre alt) gemeinsam die Funkenhexe am Funken anbringen. Dabei verlor die Hexe einen Schuh, der ins Innere des Funkens fiel. Der 30-Jährige kletterte in den Funken hinein, als sich plötzlich zwei Stahlseile lösten und das Holzgebilde einstürzte. Der 17-Jährige, der zu diesem Zeitpunkt auf der Spitze des Funkens saß, fiel mit dem umstürzenden Funken zu Boden.

Polizei

17-Jähriger schwer verletzt

Beide verletzten Männer konnten durch die anwesenden Personen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte aus den Holzmassen befreit werden. Der 17 Jahre alte Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber der Schenk-Air ins LKH Feldkirch eingeliefert. Der 30 Jahre alte Mann wurde mit vermutlich leichten Verletzungen ins LKH Bludenz eingeliefert.

Alter Brauch in Vorarlberg

Das Funkenfeuer ist ein alter Feuerbrauch, der in Vorarlberg noch fest verankert ist. Jedes Jahr am Funkensonntag (heute teilweise auch am Samstag davor) werden die sogenannten Funken abgebrannt. Mit Funkensonntag bezeichnet man den ersten Sonntag nach Aschermittwoch, also den ersten Fastensonntag.

Der Funken ist meist ein aufgeschichteter Holzturm, der nach Einbruch der Abenddämmerung unter den Augen der Dorfbevölkerung angezündet wird. Die größten Funken können eine Höhe von bis zu 30 Metern erreichen. Im Jahr 2010 wurde der Funkenbrauch im österreichischen Bundesland Vorarlberg in die UNESCO-Liste des Immateriellen Kulturerbes in Österreich aufgenommen.

Links: