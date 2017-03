Föhnsturm: Haus in Vandans evakuiert

Der Föhnsturm in Vorarlberg hinterlässt bereits Spuren. Besonders heftig wütet der Sturm in Vandans. Zahlreiche Straßen mussten gesperrt werden. Ein Haus wurde evakuiert. In Rankweil droht ein Gerüst einzustürzen.

Aufgrund von bereits mehreren umgestürzten Bäumen durch den starken böigen Wind wurden mehrere Gemeindestraßen in Vandans aus Sicherheitsgründen gesperrt. Im Gaualangaweg musste aus Sicherheitsgründen ein Haus evakuiert werden.

Straßensperren in Vandans

Böschisstraße zwischen Lorüns und Vandans

Geh- und Radweg in Vandans an der Ill

Dielweg ab Hnr. 22 in Richtung Rellstal

Rätikonstraße ab dem Haus Nr. 45

Rellstalstraße ab dem Haus Nr. 58

Gardenglaweg

Baugerüst droht einzustürzen

In Rankweil droht im Gewerbegebiet Römergrund ein Baugerüst einzustürzen. Die Feuerwehr hat das Gebäude bereits gesichert. Die Gerüstbaufirma wurde bereits verständigt, um das Gerüst neu aufzubauen.

Zugverkehr beeinträchtigt

Auch der Zugverkehr ist beeinträchtigt: Wegen umgestürzter Bäume sind die Züge der RJ 660 und RJ 867 zwischen St. Anton und Flirsch unterbrochen. Die Dauer der Sperre ist derzeit nicht abschätzbar. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet.

