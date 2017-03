58-jähriger Einbrecher wollte auf Rad flüchten

In einer Riedhütte in Hohenems ist am Donnerstag ein 58-jähriger Einbrecher auf frischer Tat ertappt worden. Der Mann versuchte mit dem Fahrrad zu flüchten, konnte aber von der Polizei festgenommen werden.

Der 58-Jährige sei um 8.30 Uhr vom Besitzer der Riedhütte erwischt worden, berichtet die Polizei. Nach seiner Festnahme habe sich herausgestellt, dass der Mann - er hat keinen festen Wohnsitz - insgesamt sechsmal Einbruchsdiebstähle begangen habe. Unter den Tatorten befinden sich Schrebergärten und ein Firmengebäude. Zudem habe der 58-jährige ein Fahrrad gestohlen. Der Schaden soll sich auf 10.000 Euro belaufen.