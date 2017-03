Sturmwarnung in Vorarlberg: Funken bedroht

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) warnt vor einem heftigen Föhnsturm, der am Samstag auch Vorarlberg heimsuchen soll. Das stellt die Funken-Organisatoren in Vorarlberg auf die Probe.

Betroffen ist vor allem der Westen Österreichs. Auf den höheren Gipfeln in Vorarlberg soll es am Samstag - wie auch in Tirol und Salzburg - Orkanböen von bis zu 160 Stundenkilometern geben, sagt Susanne Lentner von der ZAMG. In Tälern, die entlang der Windrichtung liegen, werden heftige Sturmböen mit rund 120 Stundenkilometern erwartet. In Vorarlberg betrifft das vor allem das Brandnertal.

ORF

Bei diesen Windstärken können Bäume umknicken, dadurch könnte es zu Problemen auf den Straßen, Bahnlinien und bei Stromleitungen kommen. Auch mit Schäden an Dächern und Baugerüsten muss gerechnet werden. Der Sturm soll laut ZAMG am Samstagabend wieder abklingen.

RFL mit erhöhter Alarmbereitschaft

In Vorarlberg hat die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle schon entsprechende Vorkehrungen getroffen. Ab Freitagnacht sind mehr Notruf-Disponenten als gewöhnlich im Einsatz, tagsüber wird laut Siegfried Marxgut, Leiter der RFL, die Mannschaft auf bis zu sechs Personen aufgestockt. Weitere Mitarbeiter stehen in Bereitschaft.

Vorarlberg Funken in Gefahr

Der Sturm bringt auch zahlreiche Funken in Gefahr, die am Samstag in Vorarlberg stattfinden sollen. Der große Hatler Funken in Dornbirn wird nicht stattfinden, wohl aber der Kinderfunken und der Fackelzug. Der Bürgler Funken in Dornbirn und der Funken am Ludscherberg wurde komplett abgesagt.

In Meiningen wird das Winter-Austreiben auf Sonntag verschoben. Andere Funkenzünfte entscheiden erst am Samstag, ob sie die Holzstapel anzünden oder nicht.