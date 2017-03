Gymnasien: Entspannung bei Anmeldungen

Mit Freitag endet die Anmeldefrist für Volksschüler, die im kommenden Schuljahr ein Gymnasium besuchen wollen. Im Unterland zeichnet sich eine leichte Entspannung bei den Anmeldungen ab.

Genaue Anmeldezahlen werden zwar erst in der kommenden Woche veröffentlicht, aber eine Tendenz lässt sich bereits erkennen. Eine leichte Entspannung verzeichnen vor allem die Gymnasien in den Bezirken Bregenz und Dornbirn. Hier hat es in den vergangenen Jahren besonders viele Anmeldungen gegeben.

Anmelde-Situation entspannt sich

So beispielsweise am Bundesgymnasium in Lustenau. Hier werde es im kommenden Schuljahr nur drei, statt wie bisher vier, erste Klassen geben, sagt die Direktorin, Ulrike Fenkart gegenüber dem ORF Vorarlberg.

Auch am Bundesgymnasium in Dornbirn gebe es etwas weniger Anmeldungen als im vergangenen Schuljahr, so der Direktor Markus Germann. Ein ganz ähnliches Bild präsentiert sich in Bregenz. Klemens Voit, der Direktor des Bundesgymnasiums Blumenstraße, spricht von einem eher schwächeren Andrang.

Nur punktuell mehr Anmeldungen als Plätze

Das zeigt sich am Beispiel des Bundesgymnasium Gallusstraße in Bregenz. Laut Direktor Thomas Mittelberger waren die Listen bereits nach der ersten Anmelde-Woche voll, so müssen in diesem Jahr einige Schüler abgelehnt werden.

Nachdem sich der Andrang aber stabilisiert hat, müssten im kommenden Schuljahr alle Vorarlberger Schüler, welche die Aufnahme-Kriterien erfüllen, einen Platz bekommen - wenn auch nicht unbedingt alle an ihrem Wunsch-Gynamsium.