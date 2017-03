Handtaschen-Langfinger in Einkaufsmärkten

Die Polizei in Vorarlberg warnt vor Geldtaschen-Dieben, die derzeit gehäuft in Einkaufsmärkten aktiv sind. Dabei wurden Geldbörsen aus Handtaschen gestohlen, die in Einkaufswägen abgelegt und kurze Zeit unbeaufsichtigt waren.

Gerade in den letzten Tagen ist es laut Polizei in Vorarlberger Einkaufsmärkten wieder vermehrt zu Diebstählen von Geldbörsen gekommen. In fast allen Fällen wurden dabei die Geldbörsen aus Handtaschen gestohlen, die in Einkaufswägen abgelegt worden sind und für kurze Zeit unbeaufsichtigt waren. Bei den Opfern handelte es sich zumeist um ältere Kunden.

Aus diesem Anlass rät die Polizei: