Neue Therapie bei Herzinfarkten

Rund 17.000 Herzinfarkte gibt es pro Jahr in Österreich. Erfolge versprechen sich die Mediziner von einer neuen Antikörper-Therapie, die gegen zu hohe Cholesterinwerte und damit gegen Verfettung der Gefäße wirken soll.

Um die neuesten Therapien bei Herz- und Kreislauferkrankungen geht es seit Donnerstag beim 19. Kardiologen-Kongress in Innsbruck, an dem auch Vorarlberger Herzspezialisten teilnehmen. Erfolge versprechen sich die Mediziner von einer neuen Antikörper-Therapie, die gegen zu hohe Cholesterinwerte und damit gegen Verfettung der Gefäße wirken soll - mehr dazu in Antikörper lassen Cholesterinwerte sinken (tirol.ORF.at, 2.3.2017)

Neue Therapie nur für Härtefälle

Noch sei diese Therapie aber nicht für Jedermann, sagt Guy Friedrich, Kardiologe an der Klinik in Innsbruck. Die Medikamente der klassischen Erstversorgung seien sehr gut. Erst wenn diese klassische Therapie, die Zielwerte nicht erreicht werden, beispielsweise die Fettwerte im Blut, komme diese neue Therapie ins Spiel, so Friedrich.