Ölz: Nach Rekordjahr geringer Umsatzrückgang

Nach einem Rekordjahr hat die Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH im Geschäftsjahr 2016 einen leichten Umsatzrückgang von 0,4 Prozent hinnehmen müssen. Das Unternehmen war mit dem Geschäftsverlauf sehr zufrieden.

Der Umsatz nahm im Geschäftsjahr 2016 um 0,4 Prozent auf 202,8 Mio. Euro ab, allerdings verbuchte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2015 mit 203,6 Mio. Euro einen Rekordumsatz - mehr dazu in: Rekordumsatz für Bäckerei Ölz. Weitere Kennzahlen gab das Familien-Unternehmen traditionell nicht bekannt. „Auch 2016 hat sich unser Markengeschäft als Wachstums- und Umsatzmotor erwiesen. Mit der Marke Ölz konnten wir sowohl im Inland als auch im Export wachsen“, teilte der geschäftsführende Gesellschafter Bernhard Ölz am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Exportanteil von fast 50 Prozent

Mit einer Steigerung des Export-Marken-Umsatzes um 14,2 Prozent sei es gelungen, den Exportanteil auf 48,7 Prozent zu erhöhen, so Ölz. Vor allem in Deutschland und der Schweiz, den wichtigsten Exportmärkten, sei der Appetit auf Ölz-Produkte ungebrochen groß. Aber auch in Osteuropa habe man eine dynamische Umsatzentwicklung mit großem Zukunftspotenzial erzielt.

Steigerungen gab es außerdem beim Mitarbeiterstand. Aktuell hat Ölz 934 Mitarbeiter, um 16 mehr als 2015. Der überwiegende Teil davon - nämlich 565 Personen - ist am Stammsitz in Dornbirn beschäftigt. Laut Angaben des Unternehmens kennen 95 Prozent der Österreicher die Marke Ölz.

