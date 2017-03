Hofsteig: Gemeinsames Altstoffzentrum im Bau

Die vier Hofsteiggemeinden Schwarzach, Kennelbach, Wolfurt und Lauterach bauen ein gemeinsames Altstoffsammelzentrum. In das Zentrum in Lauterach sollen 1,6 Millionen Euro investiert werden, eröffnet werden soll es 2018.

Der neue Standort neben dem Bio-Heizwerk im Industriegebiet ist bereits der zweite Anlauf. Ursprünglich sollte das gemeinsame Altstoffsammelzentrum in Wolfurt errichtet werden, Bürgerproteste verhinderten das aber. Am Donnerstag wurde nun offiziell mit dem Bau des Zentrums in Lauterach begonnen. Die vier Bürgermeister versprechen eine effiziente, verursachergerechte und kundenfreundliche Altstoffsammlung - an fünf Tagen pro Woche, für 45 Abfallarten.

Radfahrer können kostenlos entsorgen

Das Einzugsgebiet mit rund 24.000 Menschen läßt zusätzlichen Verkehr in Lauterach erwarten. Bürgermeister Elmar Rhomberg aus Lauterach und Obmann des neuen Hofsteigabfall-Verbandes beruhigt: „Natürlich wird es Verkehr geben“, so Rhomberg, „aber es wird versucht, den Verkehr zu lenken“. Zudem werde der Fahrradverkehr forciert: Wer mit dem Fahrrad kommt, kann sein Ware - etwa Grünmüll - kostenlos abgeben, wer mit dem Auto kommt, zahlt den vollen Preis.

Im Vergleich zu den bisherigen Sperrmüllsammlungen alle zwei Monate in den Gemeinden werde sich der Verkehr verteilen, so Rhomberg weiter. Denn das neue Zentrum werde an allen Werktagen geöffnet sein. Viele würden dann ihre Altstoffe abgeben, wenn sie ohnehin einen Weg zu erledigen hätten.

Land attestiert Vorbildwirkung

Laut Plan soll im Herbst der Probebetrieb starten, bisher ist keine Rede von Gebührenerhöhungen. Die Gemeinden wollen ihr neues Zentrum mit vergleichbarem finanziellen Aufwand betreiben, heißt es. Zudem gibt es eine Kooperation mit dem Vorarlberger Abfallverband bei der Verwertung.

Von Seiten des Landes wird den Hofsteiggemeinden Vorbildwirkung attestiert, denn gemeinsam könnten größere und technisch bessere Anlagen betrieben werden - bei niedrigeren Kosten für die Gemeinden.