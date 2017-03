Skifahrerin flüchtet nach Kollision mit Kind

Eine unbekannte Skifahrerin hat am Mittwochmittag in Lech einen Elfjährigen niedergefahren und ist danach einfach weitergefahren. Der Bub wurde am Knie verletzt und musste mit dem Akja ins Tal zu einem Arzt gebracht werden.

Der Bub war gegen 12.00 Uhr mit seinem Skilehrer auf der blauen Piste Nummer 200 am Kriegerhorn im Skigebiet Lech Zürs unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Der Bub und die Frau kollidierten etwa 50 Meter oberhalb der Kriegeralpe und stürzten, teilte die Polizei mit. Die Frau rappelte sich sofort wieder auf und flüchtete. Sie trug eine beige Skijacke, eine schwarze Hose und einen Helm. Die Polizei Lech bittet um Hinweise unter 059133 8105.