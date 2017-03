Austria Lustenau verliert Trainer

Fußball-Erstligist Austria Lustenau verliert Trainer Lassaad Chabbi an einen Bundesligisten. Wie Austria-Präsident Hubert Nagel bestätigt, hat der gebürtige Tunesier am Mittwoch bei der SV Ried unterschrieben.

Lassaad Chabbi habe am Mittwoch um sofortige Freigabe gebeten, heißt es auf der Homepage des Lustenauer Traditionsvereins. Ihm liege ein Angebot aus der Bundesliga vor, diese Chance wolle er nutzen. Die Austria sei diesem Wunsch nachgekommen, man bedanke sich bei Chabbi und wünsche viel Erfolg.

Der 55-jährige Chabbi unterschrieb am Mittwochnachmittag bei der SV Ried einen Vertrag bis Ende Mai 2019. Er war seit März 2015 Trainer in Lustenau. Am Donnerstagvormittag wird er schon offiziell in Ried vorgestellt. Am Samstag feiert er sein Bundesligadebut auf der Trainerbank beim Heimspiel Ried gegen Austria Wien. Mehr dazu in Ried bestätigt: Chabbi neuer Trainer.

Manager übernimmt interimistisch

Austria-Präsident Nagel stehe bereits mit mehreren potentiellen Chabbi-Nachfolgern in Kontakt, es soll so schnell wie möglich einen neuen Trainer geben. Chabbis bisherige Aufgaben in Lustenau übernimmt interimistisch Manager und Amateure-Trainer Daniel Ernemann.

