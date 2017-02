Februar war besonders warm und trocken

Der Februar 2017 war einer der 15 wärmsten in der Messgeschichte. Zudem war er trockener als im Durschschnitt. Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) lag die Durchschnittstemperatur 3,2 Grad über dem langjährigen Mittel.

Auch über den gesamten Monat gesehen war der vergangene Februar sehr mild, sagt Klimatologe Alexander Orlik von der ZAMG: „In der österreichweiten Auswertung liegt der Februar 2017 um 2,8 °C über dem vieljährigen Mittel. Das ergibt einen Platz unter den 15 wärmsten Februar-Monaten der 250-jährigen Messgeschichte."

In Vorarlberg gab es 19 Prozent weniger Niederschlag als im langjährigen Schnitt, und es war 3,2 Grad wärmer. Am wärmsten war es am 23. Februar mit 20,6 Grad in Bludenz auf 571 Meter Seehöhe. Die höchste Durchschnittstemperatur gab es diesen Februar in Fraxern. Sie lag mit 4 Grad 2,7 Grad über dem langjährigen Mittel. Mit der längsten Sonnenscheindauer - 128 Stunden - kann sich Sulzberg rühmen.

colourbox.de

Der Vorfrühling liegt im Zeitplan

Das milde Wetter spiegelt sich auch in der Natur wider. Schneeglöckchen, Krokus und Hasel blühen im Rheintal bereits. Der Vorfrühling liegt allerdings genau im Bereich des vieljährigen Durchschnitts.