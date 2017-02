Wärmeversorgung in Gaschurn hängt in der Luft

Die geplante Fernwärme-Versorgung in Gaschurn befindet sich nach wie vor in der Schwebe. In einer Volksabstimmung haben sich die Gaschurner vergangenen November gegen eine Haftung der Gemeinde ausgesprochen.

Laut Bürgermeister Martin Netzer (ÖVP) laufen derzeit Verhandlungen mit Banken, welche die Haftung für das 6,6 Millionen Euro teure Projekt übernehmen sollen.

Nach dem klaren Nein bei der Volksabstimmung herrscht eine gewisse Ratlosigkeit in Gaschurn, wie es mit der Wärmeversorgung in der hintersten Gemeinde des Montafons weitergehen soll. Gelingt es nicht, jemanden zu finden, der die 6,6 Millionen Euro Haftung übernimmt, wird sich die bisher geleistete Konzept- und Planungsarbeit in Luft auflösen.

Nun fehle auch für das Biomasseheizwerk Gaschurn eine Perspektive, sagte Netzer, der dort auch Geschäftsführer ist. 2019 gebe es neue Abgas-Richtlinien und das bedeute, dass kräftig investiert werden müsse, so Netzer.

