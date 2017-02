Nachtumzug hielt Einsatzkräfte auf Trab

Beim Faschingsnachtumzug in Frastanz hatten die Rettungsteams am Rosenmontag alle Hände voll zu tun. Zahlreiche Zuschauer mussten wegen übermäßigem Alkoholkonsums betreut werden. Ein Umzugsteilnehmer verletzte sich am Kopf.

Laut Rettungs- und Feuerwehrleitstelle ist ein Mann so unglücklich auf den Hinterkopf gestürzt, dass er vom Notarzt erstversorgt werden musste. Er wurde anschließend ins Krankenhaus Feldkirch gebracht. Es waren insgesamt fünf Rettungs-Teams, sowie ein Notarzt und ein Arzt im Bereitschaftsdienst.

In Frastanz wird traditionell am Rosenmontag der „Schaaner Ried“-Umzug veranstaltet.