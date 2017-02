Immobilienpreise steigen weiter

Die Preise für Immobilien sind in den vergangenen Jahren laufend gestiegen. Nach Angaben der Internetplattform ImmobilienScout24 haben neue Häuser in Österreich seit 2014 um 45 Prozent an Wert zugelegt. Laut der Plattform ist ein Ende derzeit nicht in Sicht.

Die Preise für Eigentumswohnungen und Häuser steigen weiter an. In Vorarlberg haben sich nach Angaben der Internetplattform ImmobilienScout24 innerhalb eines Jahres die Preise für Grundstücke und gebrauchte Häuser um neun Prozent erhöht. Noch deutlicher wird die Bewegung auf dem Immobilienmarkt, wenn man sich die Entwicklung der vergangenen Jahre anschaut: Wer sich im Jahr 2010 ein neues Haus oder eine Wohnung gekauft hat, der hat sein Geld gut angelegt. Die Preise für neue Häuser in Österreich sind seither um 45 Prozent gestiegen, jene für neue Wohnungen um 39 Prozent.

75 Prozent wünschen sich ein Eigenheim

Im Zuge der Finanzkrise haben sich die Investitionen zusehends in den Immobilienbereich verlagert, begründet Reinhard Friedl, Leiter der Immobilienforschung bei Immobilienscout 24, die dynamische Entwicklung. Das niedrige Zinsniveau habe die Nachfrage und damit die Preise zusätzlich befeuert. Mehr zur Preisentwicklung in ihrem Bezirk finden Sie bei ImmobilienScout24.

Derzeit koste ein Haus mit 115 Quadratmetern Fläche in Vorarlberg durchschnittlich 400.000 Euro. Für eine neue Eigentumswohnung mit 85 Quadratmetern zahlt man rund 310.000 Euro. Ein Ende der Preisspirale ist derzeit nicht absehbar, sagt Experte Friedl. 75 Prozent der Österreicher wünschen sich nämlich ein Eigenheim.

