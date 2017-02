Nach Skiunfall falsche Daten angegeben

Eine 48-jährige Skifahrerin aus Frankreich ist am Sonntagmittag von einer anderen Skifahrerin angefahren und verletzt worden. Die Frau gab zwar Personalien an, sowohl Name als auch Telefonnummer waren aber frei erfunden.

Die Französin fuhr laut Polizei gegen 13.00 Uhr in kurzen Schwüngen auf der vielbefahrenen blauen Piste Nr. 243 („Weibermahd“) talwärts. Dabei wurde sie von einer anderen Skifahrerin von hinten niedergefahren. Beide Frauen stürzten. Die Frau aus Frankreich erlitt eine Schnittverletzung unter dem linken Auge und wurde von der Pistenrettung Lech mittels Akja abtransportiert.

Die andere Skifahrerin blieb zwar stehen, hinterließ aber einen falschen Namen und eine falsche Telefonnummer. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lech, Tel. +43 (0) 59 133 8105, in Verbindung zu setzen.