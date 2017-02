Junge Dornbirnerin seit Faschingsumzug vermisst

Ein 13-jähriges Mädchen aus Dornbirn ist seit Sonntag abgängig. Zuletzt gesehen wurde Michelle-Denise Huter beim Dornbirner Faschingsumzug gegen 18.00 Uhr, meldet die Polizei.

Das Mädchen wurde zuletzt in der Schulgasse in Dornbirn im Bereich der Stadthalle während des Faschingsumzugs gesehen. Michelle-Denise ist 172 cm groß und schlank. Sie hat blaugrüne Augen und lange, schwarze Haare und trug ein rosafarbenes Faschingskostüm und weiße Schuhe. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Dornbirn unter Tel. 059133 8140 erbeten.

Polizei