Bahnstrecke stundenlang gesperrt

Ein Rettungseinsatz auf der Bahnstrecke zwischen Hohenems und Dornbirn hat am Montagmorgen zu langen Wartezeiten an Vorarlbergs Bahnhöfen geführt. Viele Pendler kamen zu spät zur Arbeit.

Die Zugverbindung zwischen Hohenems und Dornbirn war für mehr als zwei Stunden gesperrt. Es musste ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden. Ab 9.30 Uhr konnte der Zugverkehr wieder aufgenommen werden.

ORF

Stau auf den Straßen

Auch auf den Straßen staute es sich – der Urlauberverkehr in die Skigebiete machte sich bemerkbar. Am Kreisverkehr in Dornbirn Richtung Achraintunnel ging am Morgen nichts mehr.