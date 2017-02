Bub rutschte knapp 200 Meter in Schlucht ab

Ein neunjähriger Bub ist am Sonntagnachmittag rund 200 Meter in die Mengschlucht in Nenzing abgerutscht. Er wollte gemeinsam mit einem anderen Buben zum Bachbett der Meng absteigen.

Die beiden Buben aus Deutschland - neun und elf Jahre alt - wollten kurz vor 14.00 Uhr über ein steiles Waldgelände zum Bach absteigen. Dabei rutschte zuerst der Ältere ab, er blieb aber zum Glück nach 20 Metern unverletzt liegen und konnte alleine wieder hoch klettern.

Mit dem Hubschrauber aus Schlucht geborgen

Der Neunjährige rutsche ebenfalls aus und kam erst nach rund 180 Metern etwa 30 Meter oberhalb des Bachbetts zum Liegen. Der Elfjährige verständigte sofort die Eltern, die die Rettungskräfte alarmierten.

Der Bub wurde mit dem Tau des Polizeihubschraubers geborgen und danach mit ins Landeskrankenhaus geflogen. Nach Angaben der Polizei wurde er nicht lebensgefährlich verletzt.

