Dieb konnte mit Sprung vom Balkon flüchten

Auf frischer Tat hat ein Hausbesitzer in der Nacht auf Sonntag in St. Anton im Montafon einen Dieb in seiner Wohnung erwischt. Nach einem Gerangel konnte der Täter mit einem Sprung vom Balkon flüchten.

Gegen 22.00 Uhr war der 26-jährige Rumäne in den privaten Bereich eines Gastronomiebetriebs eingedrungen. Der Hausbesitzer entdeckte den Mann, während dieser die Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchte.

Es kam zu einem Gerangel zwischen den beiden Männern, bis es dem Rumänen gelang, mit einem Sprung vom Balkon zu flüchten.

Im Zug von der Polizei festgenommen worden

Kurz darauf konnte der Verdächtige in der Montafonerbahn beim Bahnhof Lorüns von der Polizei festgenommen werden. Bei ihm konnte Diebesgut sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen sind derzeit noch im Gang.