Sportförderung: Segler liegen vor Wintersportler

Vorarlbergs Spitzensportler sind im Vorjahr vom Land mit knapp 148.000 Euro gefördert worden. Das meiste Geld hat es für die Segler gegeben. Die Höhe der Förderungen ergibt sich laut Land aus den Erfolgen.

In einer Anfrage an Sportlandesrätin Bernadette Mennel (ÖVP) wollte die SPÖ wissen, wie es im Land um die Förderung der Spitzensportler aussieht.

Am meisten Geld haben im Vorjahr die Segler bekommen. Spitzenreiter war das Duo David Bargehr und Lukas Mähr. Die Juniorenweltmeister in der 470er-Klasse bekamen 10.000 Euro. Die Weltcupsieger in der 49er-Kategorie, Benjamin Bildstein und David Hussl, erhielten 7.000 Euro.

Die dritthöchste Förderung ging an den Olympioniken Thomas Mathis. Der Sportschütze bekam 6.000 Euro.

Im Schnitt 5.000 Euro für Wintersportler

Je etwa 5.000 Euro haben die Snowboarder Alessandro Hämmerle und Lukas Mathis, Slalomläufer Christian Hirschbühel sowie der nordische Kombinierer Sepp Schneider und Skispringerin Eva Pinkelnig erhalten. Die zuletzt erfolgreiche Skirennläuferin Christine Scheyer bekam im Vorjahr rund 3.600 Euro.

Die Förderung werde je nach Erfolg vergeben, so Mennel. Insgesamt hat das Land Vorarlberg im Jahr 2016 147.497 Euro ausbezahlt.