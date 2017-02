Teufel: „Talente der Schüler im Vordergrund“

Ein gutes Bildungssystem könne nur funktionieren, wenn der Fokus auf den Talenten und Stärken der Schüler liegt - das sagt Bildungsexpertin Ingrid Teufel im Samstaginterview von ORF Radio Vorarlberg.

Teufel hat vor 13 Jahren in Wien die „Lerngemeinschaft 15“ gegründet - eine Schule, in der Kinder acht Schuljahre absolvieren und sich individuell entwickeln können sollen. Die Lehrerin arbeitet auch in der Initiative „Schule im Aufbruch“, hat Schulbücher verfasst und lehrt an der pädagogischen Hochschule in Wien.

„Noten müssen abgeschafft werden“

Für die Schulentwicklerin wäre der wichtigste Schritt zu einem zukunftsfähigen Bildungssystem die Konzentration auf die Talente und Stärken von Schülern. Das derzeitige Bildungssystem sei viel zu mangelorientiert, so Teufel. Dadurch gingen nicht nur Begabungen, sondern auch Lebensfreude und Lernmotivation verloren.

Das gesamte Interview hören Sie um 12.30 Uhr bei Radio Vorarlberg und danach an dieser Stelle.

Außerdem müssten Noten dringend abgeschafft werden, ist Teufel überzeugt, Denn nur mit einer schriftlichen Leistungsbeurteilung könne konstruktiv gearbeitet werden. Noten könnten nie gerecht sein.