Giradelli geht unter die Krimi-Autoren

Ex-Skirennläufer Marc Girardelli präsentierte am Donnerstag sein neues Buch. Der Lustenauer hat jedoch keine Autobiographie verfasst, sondern gemeinsam mit einer erfahrenen Autorin einen Krimi mit dem Titel „Abfahrt in den Tod“ geschrieben.

Im erstem Kapitel des Romans begleiten die Leser den Schweizer Skifahrer Marc Grassmann - Ähnlichkeiten zu lebenden Personen durchaus gewollt - auf die Abfahrtsstrecke in Wengen. Die Handlung stammt aus der Feder der Kölner Autorin Michaela Grünig. Die emotionalen und die technischen Passagen steuerte Giradelli bei.

„Ich habe natürlich unendlich viele Emotionen über meinen Sport in meinem Leben verankert. Die sind einfach bis zu meinem Lebensende in mir drinenn. Und die wollte ich wirklich auch einmal transportieren, auf Papier“, so der fünfache Weltcup-Gesamtsieger.