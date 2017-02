Ski-Weltcup: Erste Weltcup-Punkte für Kappaurer

Skirennläuferin Elisabeth Kappaurer hat am Freitag erstmals Weltcup-Punkte gesammelt. Bei der Kombination in Crans Montana belegte die 22-jährige Bezauerin Platz elf.

„Ich bin hier letzte Woche schon Europacup gefahren und wusste, dass ich gut drauf bin. Vor allem im Super-G habe ich mit dem zehnten Platz eine gute Leistung gebracht. Ich bin megaglücklich“, betonte Kappaurer nach dem Rennen. Im Ziel hatte sie 2,37 Sekunden Rückstand auf die schnellste Läuferin.

GEPA pictures / Mathias Mandl

Der Sieg ging an Federica Brignone aus Italien. Zweite wurde die Slowenin Ilka Stuhec (+ 1,01 Sekunden), vor Michaela Kirchgasser. (+ 1,16 Sekunden).

Berthold fährt in Abfahrt auf Rang 19

Auch Frederic Berthold durfte sich am Freitag über Weltcup-Punkte freuen. Der Gargellener fuhr in Kvitfjell in der Abfahrt auf Rang 19. Auf einen Podestplatz fehlten ihm am Ende nur sieben Zehntel Sekunden. Den Sieg holt sich überraschend der Slowene Bostjan Kline vor ÖSV-Läufer Matthias Mayer (+ 0,19 Sekunden) und Kjetil Jansrud aus Norwegen (+ 0,20 Sekunden).