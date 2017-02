Pilotprojekt: Lotsinnen unterstützen Familien

Ein österreichweit einzigartiges Pilotprojekt läuft seit September 2016 in der Gemeinde Frastanz. Ehrenamtliche Familienlotsinnen unterstützen Familien mit Kleinkindern. Dabei handle es sich auch um eine nachweisliche Gesundheitsförderung.

Das Angebot steht jeder Familie in Frastanz zur Verfügung, die Kinder im Alter von 0 bis 5 Jahren hat. Die Gemeinde bietet den Besuch einer Familienlotsin an, die der Familie Informationen und Tipps gibt.

Ziel sei es, Überforderungen vorzubeugen, es sei als Erleichterung für Familien gedacht, so Vizebürgermeisterin und Projektverantwortliche Ilse Mock. 18 von 20 in Frage kommende Familien hätten bisher das Angebot genutzt.

Förderung und Unterstützung in der Kindheit

Entwickelt wurde das Pilotprojekt in Zusammenarbeit von aks, Netzwerk Familie, dem Vorarlberger Kinderdorf und Kinder- und Jugendärzten. Die Familienlotsinnen würden nachweislich Gesundheitsförderung leisten, so Alexandra Wucher, Leiterin des Netzwerks Familie. Man wisse aus der Forschung, dass die Förderung und Unterstützung in der frühen Kindheit massive Auswirkungen auf die Gesundheit im Erwachsenenalter habe.

Das vom Fonds Gesundes Österreich finanzierte Pilotprojekt endet im Mai. Die Gemeinde Frastanz will das Projekt auch danach weiter fortführen. Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne) fordert, dass derartige Präventionsprojekte auf Landes- wie auf Kommunalebene in einer Gesamtstrategie verankert werden.

Link: