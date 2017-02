Cobra-Einsatz: Mann drohte mit Pistole

Zu einem Einsatz des Polizeisonderkommandos Cobra ist es am Donnerstag in Lustenau gekommen. Ein 30-Jähriger soll einen Mann mit einer Pistole mit dem Erschießen bedroht haben. Anlass sollen jahrelange Mietstreitigkeiten gewesen sein.

Nach Angaben der Polizei haben der 30-Jährige und sein 27-jähriger Kontrahent seit Jahren werden Mietangelegenheiten gestritten. Am Donnerstag sollen sich beiden gegen 14.30 Uhr am Bahnhof in Bregenz zur Klärung des Problems getroffen haben.

Waffe wurde sichergestellt

Dabei soll der 30-Jährige seinem Gegenüber eine Schreckschusspistole in seinem Hosenbund gezeigt und ihn mit dem Erschießen bedroht haben. Der 27-Jährige ging daraufhin zur Polizei und erstattete Anzeige.

In der Zwischenzeit fuhr der 30-Jährige mit dem Bus nach Lustenau. Dort konnte er gegen 17.00 Uhr von Cobra-Beamten widerstandslos festgenommen werden. Die Waffe konnte sichergestellt werden.