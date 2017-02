Befangen oder nicht? Richter auf dem Prüfstand

In Vorarlberg kommt es immer wieder vor, dass Richter und Anwälte, die in einem Gerichtsverfahren aufeinandertreffen, einander auch privat kennen. Die Frage nach der Befangenheit kann da manchmal recht heikel werden.

Ein aktuelles Beispiel: Herr K. hatte beim Scheidungsverfahren den Eindruck, dass die Richterin jede Aussage seiner Frau glaube, während seine Argumente ignoriert würden. Von einem Freund erfuhr er, dass die Richterin und die Anwältin seiner Frau gute Freundinnen seien. Er brachte daraufhin über seinen Anwalt einen Ablehnungsantrag gegen die Richterin ein, die sich selbst nicht als befangen sieht.

Wie sieht es mit der Befangenheit aus? Freundschaftliche Verhältnisse zwischen Richtern und Anwälten sind ein heikles Thema - auch in Vorarlberg.

Das Landesgericht sieht kein Fehlverhalten der Richterin und betont grundsätzlich den professionellen Umgang der Richter mit dem Thema Befangenheit. „Der Richter ist selbst verpflichtet, eine allfällige Befangenheit anzuzeigen, wenn er meint, in einem Fall nicht objektiv entscheiden zu können“, sagt Norbert Stütler, Pressesprecher am Landesgericht Feldkirch. Zudem müssen laut Stütler die Richter selbst in der Lage sein, ihr berufliches und privates Leben trennen zu können.