Familienbeihilfe: Wallner untersützt Karmasin

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) unterstützt den Plan von ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin, die Familienbeihilfe für im EU-Ausland lebende Kinder zu kürzen. Es gehe nicht um Diskriminierung, sondern um Fairness.

Karmasin verteidigt die Pläne zur Kürzung bzw. Indexierung der Familienbeihilfe für im EU-Ausland lebende Kinder gegen Kritik: Es gehe um Fairness, man wolle die Zahlungen an die jeweilige Kaufkraft anpassen, „damit das Geld in allen Ländern gleich viel wert ist“, sagte Karmasin gestern in der ZIB2 - mehr dazi in Karmasin verteidigt Kürzungspläne.

„Unterstützung für Familien in Österreich“

Den von Karmasin initiierten Vorstoß unterstütze er vollumfänglich, so Wallner in einer Aussendung. Es sei nur gerecht, wenn der Beihilfensatz an das Preisniveau im jeweiligen Land gekoppelt werde. Es gehe nicht darum, jemanden zu diskriminieren: „Im Gegenteil. Die Konsequenz wird ein Mehr an Gerechtigkeit und Fairness sein.“ Er sei zuversichtlich, dass es auch auf Seiten der EU zu einem Umdenken kommen wird.

Mit einer Anpassung beziehungsweise Indexierung der Familienbeihilfe würden sich laut Familienministerium rund 100 Millionen Euro einsparen lassen, so Wallner. Mit diesem Geld könnte die Unterstützung für Familien in Österreich weiter verbessert werden.

