Saisonende für Altachs Mittelfeldmann Prokopic

Der SCR Altach muss bis zum Saisonende auf Mittelfeldspieler Boris Prokopic verzichten. Der 28-Jährige zog sich im Spiel gegen den SKN St. Pölten einen Teilabriss der Achillessehne zu.

Wie Altach am Dienstag bekanntgab, wird der genaue Behandlungsverlauf in den nächsten Tagen vom Ärzteteam festgelegt. Prokopic bestritt in dieser Saison 19 Spiele in Liga und Cup für die Vorarlberger, wobei er zwei Tore erzielte. Gegen St. Pölten wurde er schon nach 22 Minuten ausgetauscht, der Winterkönig verlor die Partie mit 1:2.