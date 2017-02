Serieneinbrecher stiehlt Sparschweine

Die Polizei konnte eine Reihe von Einbruchs- und Einschleichdiebstählen im Kleinwalsertal klären. Ein 23-jähriger Mann aus Mittelberg hat insgesamt fünf Taten gestanden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3.800 Euro.

Der 23-jährige Mann aus Mittelberg hat gestanden, im vergangenen November insgesamt fünf Mal in Riezlern, Mittelberg und Hirschegg in Hotels, Ferienwohnungen und in eine Kapelle eingebrochen zu haben. Teils sprach er in den Hotels vor und gab an, Arbeit oder ein Zimmer zu suchen und ließ in einem unbemerkten Augenblick Trinkgeldkassen und Sparschweine mitgehen. Dem Mann konnten zudem noch zwei versuchte Einschleichdiebstähle nachgewiesen werden, heißt es bei der Polizei. Er wurde bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.

Die Polizei verzeichnet derzeit vermehrt Einbruchsdiebstähle. Von November bis Februar gab es in Vorarlberg 70 Einbrüche in Wohnhäuser und Wohnungen - mehr dazu in: Einbruchsserie beschäftigt Vorarlberger Polizei.