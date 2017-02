Neueröffnung Borg Egg: Fünf Millionen investiert

In Egg wird am Mittwoch das neu gestaltete Gymnasium eröffnet. Rund fünf Millionen Euro wurden in die Sanierung und Erweiterung das Bundesoberstufenrealgymnasiums „Borg“ investiert.

Durch den 1.100 Quadratmeter großen Zubau soll vor allem der Kreativ-Bereich gestärkt werden. Sonderunterrichtsräume für Musik und Bildnerische Erziehung, sowie offene Lerninseln und Vorbereitungsräume für Lehrpersonen finden im Neubau Platz, meint Direktor Ariel Lang. Die Erweiterung sei dringend nötig, so habe sich die Anzahl der Schüler in den vergangenen 25 Jahren mehr als verdoppelt. Sonderunterrichtsräume mussten im Laufe der Zeit in normale Unterrichtsklassen umgewandelt werden, diese konnte man nun zurückgewinnen.

Auch der bestehende Schul- und Eingangsbereich wurde saniert und die Klassen mit neuer Technik, wie Smartboards, also digitalen Schultafeln, ausgestattet. Die Bauzeit betrug eineinhalb Jahre. Fünf Millionen Euro wurden in die Erweiterung investiert. Eröffnet wird das neue Borg Egg am Mittwoch von Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ).