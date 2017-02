Sleepwell Kauffmann kauft sich an die Spitze

Das Hörbranzer Unternehmen Sleepwell Kauffmann wird zu einem der führenden Bettwarenhersteller in Europa. Grund ist laut Wirtschaftspresseagentur die Übernahme des deutschen Hüllen-Herstellers Sanders durch einen gemeinsamen Miteigentümer.

Der indirekt größte Miteigentümer bei Sleepwell Kauffmann, die Grosso holding GmbH, übernimmt den sanierungsbedürftigen Bettwarenhersteller Sanders in Deutschland. Wie die Wirtschaftspresseagentur berichtet, beschäftigt Sanders mehr als 700 Mitarbeiter und betreibt zwei Standorte in Deutschland und zwei in der Ukraine. Dort werden auch Hüllen und Decken produziert. Weil beide Unternehmen, Sleepwell Kauffmann und Sanders, jetzt zum gleichen Konzern gehören, ist für Kauffmann die Abhängigkeit von externen Lieferanten beendet.

Die beiden Unternehmen rechnen mit einem Umsatz von insgesamt 70 Millionen Euro, der Standort Hörbranz soll nicht in Frage gestellt werden.

