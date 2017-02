Zwei Jahre Haft für Sex-Attacke in Praxis

Ein somalischer Asylwerber ist am Montag am Landesgericht Feldkirch laut „Vorarlberger Nachrichten“ zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann soll in einer Arztpraxis in Bludenz versucht haben, eine 39-jährige Putzfrau zu vergewaltigen.

Wegen versuchter Vergewaltigung und sexueller Nötigung wurde der heute 25-Jährige vor dem Schöffengericht zu zwei Jahren Haft verurteilt. Der bereits vorbestrafte Mann muss dem Opfer zudem 5.000 Euro Schadenersatz zahlen. Das Opfer leide noch heute unter Angstzuständen und es gebe keinen Grund die Anschuldigung zu erfinden, so der Richter. Der Angeklagte will das Urteil bekämpfen, es ist nicht rechtskräftig.

Die zweifache Mutter war im Sommer bei ihrer Arbeit von dem Mann in der Arztpraxis überrascht worden. Der Betrunkene soll sie zu Boden gedrückt und begrapscht haben. Eine Arbeitskollegin kam ihr zu Hilfe, der Täter floh - mehr dazu Sexuelle Nötigung in Bludenzer Arztpraxis (vorarlberg.ORF.at; 5.7.2016).