Trächtige Eselstute qualvoll verendet

Im Wildpark Feldkirch ist eine trächtige Eselstute aufgrund von unsachgemäßer Fütterung qualvoll verendet. Die Stute gehörte zur Rasse der „Weißen Monarchie-Esel“ - eine spezielle Züchtung, von der es nur wenige Tiere gibt.

Wie Betriebsleiter Christian Ammann am Montag informierte, ergab die Obduktion, dass das Tier Eibenzweige gefressen hatte und daran verendet war. Auch Mais fand sich im Magen der achtjährigen Eselstute, die auf den Namen „Sissy“ hörte. Sie hätte in wenigen Wochen ein weibliches Eselfohlen zur Welt bringen sollen.

Wildpark Feldkirch

Es wird vermutet, dass unbekannte Besucher die Eibenzweige verfüttert haben. Von einer Anzeige werde derzeit aber abgesehen, so Ammann gegenüber dem ORF. Er appellierte an die Wildpark-Besucher, sich an das Fütterungsverbot bzw. die Fütterungszonen zu halten. Fütterungen sind nur an Plätzen vorgesehen, an denen Futterautomaten aufgestellt sind.