Für Altach-Trainer Scherb zählt nur der Sieg

Martin Scherb, der neue Trainer des SCR Altach, feiert am Samstag seine Heimpremiere in der Cashpoint-Arena: Um 18.30 Uhr tritt der derzeitige Tabellenzweite zuhause gegen SKN St. Pölten an. Scherb hat dabei nur ein Ziel vor Augen.

Altach hat am Samstag eine beeindruckende Serie zu verteidigen: In der Herbstsaison blieb man in elf Spielen ungeschlagen, am Ende standen neuen Siege und zwei Unentschieden zu Buche. Damit waren die Altacher die stärkste Heimmannschaft der Bundesliga. Scherb will diesen Umstand aber nicht überbewerten: „Es hilft uns genauso wenig wie die Winterkrone oder der Winterkönig oder Tabellenführer - das schießt uns alles keine Tore.“

Maurice Shourot

Allerdings zeige die Serie natürlich, dass sich die Mannschaft vor heimischem Publikum wohl fühle. „Aus diesem Wohlfühlfaktor kann man natürlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein ableiten“, so Scherb. Im Vordergrund stehe jetzt aber, das Spiel zu gewinnen - und im Idealfall hoch zu gewinnen. Dann könne man auch von einem gelungenen Saisonstart sprechen und über die weiteren Ziele nachdenken. Spielbeginn am Samstag ist um 18.30 Uhr.