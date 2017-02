Vermuntbahn startet eine Stunde früher

Die Vermuntbahn geht ab Samstag früher in Betrieb. Um 7.30 Uhr startet die Bahn nun jeden Tag, um die Tourengeher schon früher in Richtung Silvretta-Biehlerhöhe zu bringen. Das soll mehr Sicherheit für die Wintersportler bringen.

Die Vermuntbahn in Partenen nimmt ab Samstag, den 18. Februar 2017, für die restliche Wintersaison täglich ab 7:30 Uhr den Betrieb auf und bringt so beispielsweise Tourengeher eine Stunde früher in Richtung Silvretta-Bielerhöhe.

Mehr Sicherheit durch früheren Tourenstart

Gerade im Frühjahr erhöhe ein früherer Start zum Skitouren die Sicherheit: „Die Sonneneinstrahlung und tageszeitliche Erwärmung führen zu einer Durchfeuchtung der Schneedecke. Der damit verbundene Festigkeitsverlust lässt die Lawinengefahr im Laufe des Tages ansteigen, ein früherer Aufstieg erhöht somit die Sicherheit“, so Hannes Jochum, Geschäftsführer von Illwerke Tourismus - die Sicherheitsausrüstung (LVS-Gerät, Schaufel und Sonde) und das notwendige Wissen vorausgesetzt.

