Jagd auf Schwarzfahrer in Bussen

Der Vorarlberger Verkehrsverbund (VVV)kündigt an, die Fahrscheinkontrollen in Stadt-, Land- und Ortsbussen zu verschärfen. Dafür wird sogar das Personal aufgestockt.

"Bitte vorne einsteigen“ heißt es künftig zu Zeiten mit geringerer Auslastung in allen Vorarlberger Linienbussen. Der Grund: Ein mehrwöchiger Versuch in den Bussen von Landbus Bregenzerwald, Landbus Unterland, Stadtbus Dornbirn und Stadtbus Bregenz hat gezeigt, dass sich die Zahl der Schwarzfahrer bedeutend reduziert, wenn vorne eingestiegen wird.

Eine Fahrkarte: Eine Frage der Gerechtigkeit

Hier gehe es aber nicht in erster Linie darum, Schwarzfahrer abzustrafen, sagt VVV-Geschäftsfüherer Christian Hillbrand, sondern vielmehr darum, dass jeder Fahrgastim Sinne der Fairness, seinen Beitrag leistet.

So werde Busfahren für alle gerechter, denn Fahren ohne Ticket ist Fahren auf Kosten anderer. Die Busfahrer seien berechtigt und dazu angehalten Fahrscheine zu kontrollieren. Sie dürfen laut Hillbrand auch Fahrgäste, die sich nicht korrekt verhalten, dem Bus verwiesen werden.

Fahrschein unaufgefordert zeigen

Aufkleber auf den hinteren Türen machen auf die Fahrscheinkontrolle aufmerksam. Menschen mit Behinderung oder Fahrgäste mit Kinderwagen können – mit gültigem Fahrschein – auch die hintere Tür der Busse zum Einstieg benützen.

Ab 1. März sind in Vorarlbergs Bussen außerdem vier neue Mobilbegleiterzusätzlich unterwegs. Sie unterstützen die Fahrgäste vor Ort, überprüfen laufend die Qualität des Angebots und kontrollieren die Fahrscheine.

Mehr als 100 Millionen Fahrten

Über 100 Millionen Beförderungen haben die Partner im vor 25 Jahren gegründeten Verkehrsverbund im vergangenen Jahr verzeichnet. 65.755 VorarlbergerInnen waren mit einer VVV-Jahreskarte unterwegs, mit der man für maximal 365 Euro ein ganzes Jahr lang mobil ist.

2015 waren auch so viele öffentliche Verkehrsmittel im Land unterwegs wie noch nie: 318 Busse und 29 Schienenfahrzeuge legten im vergangenen Jahr in Summe 23,3 Mio. Linienkilometer zurück. Es gibt in Vorarlberg 1.529 Bushaltestellen.