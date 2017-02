Vor mehreren Frauen onaniert: Mann gefasst

Die Vorarlberger Polizei hat einen lange gesuchten Sittlichkeitstäter ausgeforscht. Der 19-jährige afghanische Asylwerber soll seit vergangenem Oktober mindestens zehn Mal in der Öffentlichkeit vor jungen Frauen masturbiert haben.

Der 19-Jährige soll seit vergangenem Oktober mindestens zehn Mal im öffentlichen Bereich in Zügen und an den Bahnhöfen in Bregenz, Dornbirn und Götzis vor jungen Frauen masturbiert haben.

Beschuldigter ist geständig

Zuletzt onanierte der junge Mann am vergangenen Sonntag in einem Regionalzug vor zwei Frauen. Nach dem Aussteigen in Bregenz stellte er ihnen nach, um sich abermals zu befriedigen.

Umfangreiche Ermittlungen führten die Polizei zu dem Afghanen. Die bei den Taten getragene Kleidung wurde in seiner Unterkunft in Bregenz sichergestellt. Er ist laut Polizei geständig und wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.