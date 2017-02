Kindergarten mit Stinkefinger beschmiert

Der Kindergarten Rickenbach in Wolfurt wurde in der Nacht auf Montag von unbekannten Tätern mit grünem Farbspray beschmiert. Es war bereits das zweite Mal in nur knapp zwei Wochen.

In der Nacht auf Montag hatten die unbekannten Täter die westliche Außenwand des Kindergartens Rickenbach in Wolfurt beschmiert. Dabei wurden eine Fensterscheibe mit einem Mittelfinger, sowie eine Holzfassade mit dem Schriftzug „Grenzgänger“ beschädigt.

Polizei Wolfurt

Hinweise erbeten: Polizeiinspektion Wolfurt: +43 (0)59 133 8137

Der Kindergarten war den Schmierfinken aber nicht genug: Die Müllcontainerstation einer Wohnanlage in Wolfurt wurde ebenfalls, mit einem verkehrten Hakenkreuz, beschmiert.

Zweite Sachbeschädigung innerhalb weniger Tage

Bereits Ende Jänner kam es beim Kindergarten Rickenbach zu einer ganz ähnlichen Sachbeschädigung durch Graffiti. Dabei wurde die gleiche Außenwand, sowie eine weitere Fensterscheibe mit grünem und schwarzem Farbspray besprüht. Die Polizei geht von denselben Tätern bei beiden Taten aus. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.