Mehr, dafür kürzere Krankenstände

Die Zahl der Krankenstände nimmt jährlich zu, die Zahl der Krankenstandstage aber kontinuierlich ab: So lässt sich die jüngste Statistik der Vorarlberger Gebietskrankenkasse (VGKK) zusammenfassen. In Vorarlberg sind Männer deutlich öfter und länger im Krankenstand als Frauen.

Laut der vorläufigen Statistik für das vergangene Jahr waren die Vorarlberger rund 1,55 Millionen Tage im Krankenstand - im Vergleich zu 2015 sind das um 0,3 Prozent weniger. Die Zahl der Krankenstandsfälle ist aber weiter gestiegen, und zwar um exakt 2.149 Fälle. Nachdem die GKK bislang allerdings erst eine vorläufige Bilanz für 2016 vorgelegt hat, ist bis zum endgültigen Ergebnis Mitte März noch mit einer weiteren Steigerung zu rechnen. Es lässt sich aber mit den vorliegenden Zahl eines klar sagen: Die Vorarlberger bleiben im Krankheitsfall immer kürzer daheim.

Männer: 240.000 Krankenstandstage mehr als Frauen

In der österreichweiten Statistik sind Frauen deutlich häufiger im Krankenstand als Männer. In Vorarlberg ist es genau umgekehrt - sowohl bei den Krankenstandsfällen als auch bei der Dauer sind hier die Männer vorne, und zwar deutlich. Die Zahl der Krankenstandstage ist bei den Vorarlberger Männern im vergangenen Jahr sogar gestiegen: Sie waren knapp 896.000 Tage im Krankenstand - eine Steigerung von 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Vorarlbergerinnen waren rund 656.000 Tage im Krankenstand, das sind um 1,6 Prozent weniger als noch 2015. Auch bei den Fällen ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen gravierend: Er liegt bei über 27.000.

Link:

Seit Jahresbeginn sind mehr als 14.000 Menschen in Vorarlberg an Influenza erkrankt, viele Patienten mussten deswegen im Krankenhaus behandelt werden. Mehr dazu in Heftige Grippewelle flaut ab.