Behörde lässt „Ski-Opening“ in Gaißau platzen

Einmal ein Skirennen im eigenen Dorf veranstalten - das war Traum der Funkenzunft Gaißau. Kurzerhand erbaute man ein 17 Meter hohes Stahlgerüst am Rhein. Am Samstag hätte ein Rennen stattfinden sollen - dann schritt die Behörde ein.

Entstanden sei die Idee, weil man einmal ein Weltcup-Rennen in Gaißau haben wollte, sagt Bernhard Eder von der Funkenzunft. Also habe man sich entschlossen, eine Rampe nach dem Vorbild der Parallel-Slaloms - etwa in Moskau - zu fertigen. Das Projekt habe dann eine gewisse Eigendynamik entwickelt - und am Ende stand am Rhein eine künstliche Piste, die laut Eder „jedes Ausmaß sprengt“.

Gigantische 17 Meter hoch wurde die Rampe, bestehend aus einem riesigen Stahlgerüst und einer „Piste“ aus Holzlatten. 20 Tonnen Stahl und 750 Bretter wurden dafür verbaut. Am Samstag hätte dort ein Riesentorlauf der Ortsvereine ausgetragen werden sollen. Am Dienstag schob die zuständige Bezirkshauptmannschaft dem Projekt allerdings einen Riegel vor: Weil die Rampe zu groß wurde, gilt sie als Bauwerk. Dafür liegt aber keine Bewilligung vor. Mehr noch: Die Rampe darf nicht einmal betreten werden.