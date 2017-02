Heftige Grippewelle flaut ab

Seit Weihnachten tobt die Grippewelle in Vorarlberg. Seither erkrankten wöchentlich zwischen 1.750 und 2.750 Personen an der echten Influenza - bedeutend mehr als in den vergangenen Jahren. Der Höhepunkt der Neuerkrankungen dürfte nun aber überschritten sein.

Über 14.000 Personen sind seit Jahresbeginn in Vorarlberg an der echten Influenza erkrankt. Das besagen die Zahlen der Vorarlberg Gebietskrankenkasse. Die Zahl der Grippeerkrankten war damit heuer sehr hoch - mehr als doppelt so hoch als im Großteil der vergangenen Jahre.

Besonders schwere Krankheitsverläufe

Dabei war der Krankheitsverlauf heuer besonders schwer und endete nicht selten im Krankenhaus, wie der Sprecher der niedergelassenen Ärzte, Harald Schlocker schildert. Er wisse von einigen Fällen, die stationärbehandelt werden mussten, vor allem wegen Lungenentzündung.

Zu den Influenzafällen kamen auch noch zahlreiche grippale sowie Magen-Darm-infekte. Sie verliefen ebenfalls langwieriger und aggressiver als in den Vorjahren, sagt Schlocker. Er habe häufig beobachtet, dass es zu Rückfällen oder neuerlichen Infektionen gekommen sei.

Grippewelle begann sehr früh

Die ersten Influenzafälle gab es heuer schon vor Weihnachten und damit sehr früh. Nun dürfte die heftige Grippewelle aber abklingen, ist Schlocker überzeugt. Auf ein Abklingen weisen auch die Neuerkrankungs-Zahlen der GKK hin, die nun wieder sinken.