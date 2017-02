Frauenhaus praktisch immer ausgelastet

Das Frauenhaus in Dornbirn ist das ganze Jahr über nahezu vollkommen ausgelastet, so dessen Leiterin Cäcilia König in „Vorarlberg heute“. Frauen, die Opfer von Gewalt werden, können dort Zuflucht suchen.

Jede fünfte Frau wird in ihrem Leben Opfer von Gewalt, sagte Cäcilia König, Leiterin des Frauenhauses Dornbirn in „Vorarlberg heute“ am Dienstag. Dabei noch nicht mitgerechnet ist die rein psychische Gewalt, der Frauen heute vermehrt ausgesetzt seien - die Täter hätten erkannt, dass diese keine sichtbaren Spuren hinterlasse und die Frauen somit keine sichtbaren Beweise hätten.

Die Hemmschwelle, Hilfe zu suchen, sei nach wie vor hoch. Daher müsse das Thema weiter enttabuisiert werden. Die Frauen müssten erkennen, dass ihr Problem kein Einzelschicksal sei, sondern dass es vielen Frauen - aus allen gesellschaftlichen Schichten - genauso gehe. Das Dornbirner Frauenhaus ist dafür eingerichtet, bis zu zwölf Frauen und ihre Kinder gleichzeitig aufzunehmen. Es ist 24 Stunden am Tag unter 05-1755-577 zu erreichen.

Frauenhaus-Leiterin Cäcilia König Gespräch mit Cäcilia König, Leiterin vom Frauenhaus in Dornbirn, über Gewalt gegen Frauen und welche Hilfe es für Betroffene gibt.

In Bregenz fand am Dienstag eine Aktion gegen Gewalt an Frauen statt - mehr dazu in Gegen Gewalt an Frauen: „One Billion Rising“.

