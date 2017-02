Maschinenbrand: Fünf Rauchgasvergiftungen

Bei einem Maschinenbrand in einer Hohenemser Firma haben am Dienstagmorgen fünf Beschäftigte leichte Rauchgasvergiftungen erlitten. Ein Funken dürfte abgesaugten Staub entzündet haben, heißt es von der Polizei.

Der Staub dürfte dann in weiterer Folge einen Schlauch aus Kunststoff in Brand gesteckt haben. Die Mitarbeiter der Firma konnten das Feuer selbst mithilfe eines Feuerlöschers bekämpfen, ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht mehr notwendig. An der Maschine entstand erhebliche Sachschaden, die fünf verletzten Mitarbeiter wurden zur Abklärung in die Krankenhäuser Hohenems und Dornbirn gebracht.